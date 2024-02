Rituraj Singh's Last Rites: एक्टर ऋतुराज सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का घर पर लगा जमावड़ा, नकुल मेहता-हितेन तेजवानी समेत इन सेलेब्स ने दी अंतिम श्रद्धांजलि

Rituraj Singh's Last Rites: टेलीविजन जगत और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके दिवंगत एक्टर ऋतुराज सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ है। दुख की इस घड़ी में एक्टर के संगे-संबंधियों और कई सेलेब्स का उनके घर पहुंचना जारी है। दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन के लिए नक्कुल मेहता, हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान और कई अन्य शामिल हैं।

सेलेब्स ने अभिनेता के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। विकास गुप्ता, अरशद वारसी और अन्य लोगों ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अभिनेता नकुल मेहता, जिन्होंने उनके ऑन-स्क्रीन बेटे की भूमिका निभाई, अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे।

हितेन तेजवानी अपनी पत्नी गौरी प्रधान के साथ, जिन्होंने 2000 में एकता कपूर के शो कुटुंब में ऋतुराज सिंह के साथ अभिनय किया था, भी उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थे। अंतिम संस्कार में अभिनेता अनूप सोनी भी पहुंचे। प्रियांशु चटर्जी को भी दिवंगत अभिनेता को अंतिम सम्मान देने के लिए परिसर में प्रवेश करते देखा गया। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी भी दिवंगत अभिनेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अनुपमा में ऋतुराज की को-स्टार रहीं टीवी एक्ट्रेस जसवीर कौर भी अंतिम संस्कार में पहुंचीं।

@nakuulmehta, @tentej and his wife at the funeral of the beloved actor Rituraj Singh 🙏🏻

.

.#tellytalkindia#riturajsingh#nakuul#nakuulmehta#nakulmehta#nakuulians#hitentejwanipic.twitter.com/ZgA2LgrGoF