Bigg Boss 17: एक बेड और एक कंबल, फिर लाइट ऑफ, समर्थ के साथ ईशा का लिपलॉक, वीडियो वायरल, देखें

Highlights Bigg Boss 17: इस सीजन का पहला लिपलॉक आया सामने Weekend Ka Vaar: ईशा बॉयफ्रेंड के साथ नेशनल टीवी पर हुई इंटीमेट isha malviya: सलमान से फैंस ने पूछा क्या यही है आपका फैमिली शो

Bigg Boss 17: बिग बॉस-17 का शो सलमान खान होस्ट करते हैं। वह लगातार कोशिश करते हैं कि उनके शो में दिखाया जाने वाला कंटेंट साफ-सुथरा हो। क्योंकि उनके इस शो को करोड़ों की तदाद में परिवार के लोग भी देखते हैं। लेकिन लगता नहीं कि सलमान खान का शो बिग बॉस 17 अब परिवार के साथ देखने वाला रह गया है। इसकी वजह हैं घर के दो सदस्य। जिन्होंने मर्यादा की हदें पार कर दी। एक बेड पर एक कंबल के नीचे लिपलॉक करते हुए ईशा मालवीय और उनके बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल पकड़े गए हैं।

हद तो तब पार हो जाती है जब ईशा मालवीय समर्थ के साथ इंटीमेट हो रही थीं तो उनका एक्स भी वहां दस्तक देता है। लेकिन वह लिपलॉक करने में लगी रहती हैं। आप खुद देखिए यह वीडियो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस जमकर विरोध जता रहे हैं। फैंस का कहना है कि यह शो फैमिली शो है। इन्हें दूसरे शो में भेजा जाए।

Chi chi chi , ye kya bak____ hori hai , #SamarthJurel being a man is Just loosing it & kissing #IshaMalviya ,🤦



Samarth usse shadi toh karenga nhi 💯 % gaurentee par Isha (larki) ki kya izzat reh jayegi 🤷

JUST AWFUL & SHAMEFUL#BB17pic.twitter.com/lWVFplyQqi