Big Boss 17: मन्नारा चोपड़ा ने घर जाने की अपील, रोते हुए कथित तौर से विक्की जैन पर लगाए आरोप

Highlights बिग बॉस 17 फिनाले के बहुत करीब पहुंचा हाल में एक प्रोमो में मन्नारा चोपड़ा विक्की जैन के साथ कनेक्शन को लेकर भावुक हो गईं इस मुद्दे पर साथी कंटेस्टेंट अरुण महसेट्टीस के साथ बात करती दिखीं

नई दिल्ली: बिग बॉस 17 फिनाले के बहुत करीब पहुंच गया है, इसी के चलते हाल में एक प्रोमो सामने आया है। इस वीडियो में मन्नारा चोपड़ा विक्की जैन के साथ कनेक्शन को लेकर उठे बवाल पर रोती हुई नजर आईं। इस मुद्दे पर साथी कंटेस्टेंट अरुण महसेट्टीस के साथ बात करती दिखीं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि विक्की जैन के साथ बात करने से वो काफी असहज हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि विक्की के साथ इधर बैठूं तो दिक्कत और अलग बैठूं तो भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही मन्नारा ने भावुकता के साथ कहा कि आखिर वो कहां जाएं। अंकिता लोखंडे इसी बात को लेकर बार-बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विक्की और मन्नारा सवाल खड़े करते आई हैं। अंकिता को समझाते हुए विक्की जैन ने शो में कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त हैं और अंकिता इसे तोड़ना चाहती हैं।

बिग बॉस 17 के घर के अंदर हाल मे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन्नारा को कई सवालों से झूझने पड़ा, जिसमें से कई सवाल विक्की जैन की दोस्ती से जुड़े थे। उनपर आरोप लगे कि मन्नारा और विक्की की दोस्ती के कारण अंकिता को काफी दिक्कत हुई। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद मन्नारा अरुण के साथ बात करते हुईं रोती दिखीं।

I clearly remember she multiple times said in past jokingly “bhai mere ko toh baat karna hota hai; main bina baat kiye nahi rah sakti” the FUCKED UP narratives set against her has affected her soooo much its SHAMEFUL



STAY STRONG MANNARA#MannaraChoprapic.twitter.com/fBA9ThDL8c