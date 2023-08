Ankita Lokhande Father Last Rites: अंकिता लोखंडे ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, पिता के अंतिम यात्रा के दौरान रो-रो कर एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल

Highlights अंकिता लोखंडे के पिता का निधन हो गया है 68 साल के थे अंकिता के पिता एक्ट्रेस ने पिता की अर्थी को दिया कंधा

मुंबई: टेलीविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पिता शशिकांत लोखंडे का शनिवार को निधन हो गया। एक्ट्रेस के पिता काफी समय से बीमार थे और आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह गए।

पिता की मौत के दुख में अंकिता लोखंडे का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। एक्ट्रेस पिता के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार और करीबियों के साथ शामिल हुई हैं।

इस दौरान अंकिता ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बेटे का फर्ज निभाते हुए उन्हें कंधा दिया है। अंकिता अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए आगे आईं और उनके साथ उनके पति विक्की जैन भी थे।

अंकिता का अपने पिता की अर्थी के साथ चलते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया था। एक्ट्रेस के पिता की मौत के दुखद घटी में उनेक कई करीबी उनके साथ खड़े हैं। टीवी जगत की कई हस्तियां इस दौरान मौजूद है। वहीं, फैन्स भी एक्ट्रेस के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Watch | Ankita Lokhande breaks down during her father's last rites, gives 'Kandha' to his mortal remains#AnkitaLokhande#ShashikantLokhande#news#Tvactress#Mumbai#FPJpic.twitter.com/uHzr1h6VqF