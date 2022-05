5G Network In India: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी-मद्रास में 5जी कॉल का किया सफल परीक्षण

Highlights 5जी सर्विस को विकसित करने वाली IIT मद्रास की टीम को केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई मंत्री ने कहा- संपूर्ण एंड टू एंड नेटवर्क प्रणाली है जिसे भारत में डिजाइन और विकसित किया गया

मद्रास: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को आईआईटी मद्रास में 5जी कॉल की सफल परीक्षण किया। उन्होंने इस 5जी तकनीकी के बारे बताया कि, " यह संपूर्ण एंड टू एंड नेटवर्क है जिसे भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने इस तकनीक को विकसित करने वाली टीम को बधाई देते हुए कहा, हमें IIT-मद्रास टीम पर गर्व है जिसने 5G टेस्ट पैड विकसित किया है जो संपूर्ण 5G विकास पारिस्थितिकी तंत्र और हाइपरलूप पहल को बड़े अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, रेल मंत्रालय हाइपरलूप पहल का पूरा समर्थन करेगा।

#WATCH Union Minister for Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw today tested 5G call at IIT-Madras.



"Entire end to end network is designed and developed in India," he added pic.twitter.com/HNtWFgQHVz