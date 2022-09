Twitter पर यूजर्स को जल्द उपलब्ध होगा एडिट बटन, चल रही है टेस्टिंग, लेकिन करना होगा ये एक काम

Highlights ट्विटर ब्लू की सदस्यता लेने पर ही इस फीचर का उठा सकेंगे लाभ यूजर्स को प्रति माह $4.99 (लगभग ₹397) का करना होगा भुगतान एडिट ट्वीट एक आइकन, टाइमस्टैम्प और लेबल के साथ दिखाई देगा

Twitter testing 'Edit Tweet': सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर एक एडिट बटन का परीक्षण कर रहा है जो जल्द ही उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा जो ट्विटर ब्लू की सदस्यता के लिए प्रति माह $4.99 (लगभग ₹397) का भुगतान करते हैं। गुरुवार को जारी एक बयान में, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने कहा, "एडिट ट्वीट एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को प्रकाशित होने के बाद अपने ट्वीट में बदलाव करने देती है। जैसे टाइपो को ठीक करने, छूटे हुए टैग जोड़ने आदि। ”

बयान में कहा गया है कि "इस परीक्षण के लिए, ट्वीट्स को उसके प्रकाशन के बाद संपादित किया जा सकेगा। एडिट ट्वीट एक आइकन, टाइमस्टैम्प और लेबल के साथ दिखाई देगा ताकि पाठकों को यह स्पष्ट हो जाए कि मूल ट्वीट को संशोधित किया गया है। लेबल पर टैप करने से दर्शक ट्वीट के संपादन इतिहास पर पहुंच जाएंगे, जिसमें ट्वीट के पिछले संस्करण शामिल हैं।"

सोशल मीडिया दिग्गज ने बुधवार को ट्वीट किया, "यदि आप एक एडिट ट्वीट देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संपादन बटन का परीक्षण कर रहे हैं।"

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay