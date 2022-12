'ट्विटर फाइल्स' के तहत एक और खुलासा! यूजर्स के अकाउंट और पोस्ट को चुपके से कर दिया जाता था ब्लैकलिस्ट, एक खास ग्रुप करता था ये काम

Highlights ट्विटर फाइल्स की दूसरी कड़ी में दावा- पुराना प्रबंधन अनुचित तरीके से यूजर्स के पोस्ट को करता था ब्लैकलिस्ट। दक्षिणपंथी पोस्ट और विचारकों को खास तौर पर 'सर्च ब्लैकलिस्ट' और 'ट्रेंड ब्लैकलिस्ट' में रखा गया। पत्रकार बारी वाइज ने कई ट्वीट कर किए बड़े खुलासे, एलन मस्क ने भी वाइज के ट्वीट को रिट्वीट किया है।

वॉशिंगटन: एलन मस्क के ट्विटर पर अधिग्रहण और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी के बाद कंपनी अब कथित तौर पर पुराने प्रबंधन द्वारा अपनाई गई कुछ 'गुप्त नीतियों' के खुलासे को लेकर सुर्खियों में है। इनका खुलासा 'द फ्री प्रेस' की संपादक बारी वाइज ने कई ट्वीट कर किए हैं। इसे हाल में चर्चा में आई 'ट्विटर फाइल्स' की दूसरी कड़ी कहा जा रहा है। दिलचस्प ये है कि मस्क ने भी बैरी वाइज के ट्वीट को इन्हें रिट्वीट किया है।

बारी वाइज ने एक ट्वीट में कहा, 'नई ट्विटर फाइल्स जांच से पता चलता है कि ट्विटर कर्मचारियों की एक टीम ब्लैकलिस्ट्स बनाती थी। ऐसे ट्वीट जो पसंद नहीं होते हैं, उन्हें ट्रेंडिंग में आने से रोका जाता था, और सक्रिय रूप से पूरे खातों या यहां तक ​​​​कि ट्रेंडिंग विषयों की दृश्यता (विजिविलिटी) को गुप्त रूप से यूजर्स को सूचित किए बिना सीमित कर दिया जाता था।'

वाइज ने अपने ट्वीट में आगे कहा, 'ट्विटर का कभी मिशन था कि वह हर किसी को बिना किसी बाधा के विचारों को बनाने और सूचनाओं को साझा करने की शक्ति दे सके। हालांकि इसके बावजूद बाधाएं खड़ी की गईं।'

1. A new #TwitterFiles investigation reveals that teams of Twitter employees build blacklists, prevent disfavored tweets from trending, and actively limit the visibility of entire accounts or even trending topics—all in secret, without informing users.