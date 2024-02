Snapchat down problem: स्नैपचैट हुआ डाउन, फोटो अपलोड करने में आई समस्या, सोशल मीडिया पर आ रही हैं प्रतिक्रिया

Highlights स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले यूजरों को आई समस्या सोशल मीडिया पर स्नैपचैट को लेकर आ रही हैं प्रतिक्रिया यूजर न ही फोटो अपलोड कर सके और न ही इस एप का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों को फोटो या संदेश भेज सके

Snapchat down problem: स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले यूजरों के लिए सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो गई जब स्नैपचैट का सर्वर डाउन हो गया।

Everyone flocking to twitter when they see that Snapchat is down. #snapchatdownpic.twitter.com/x2ZQMZnIVb — A D V A I T H (@SankiPagalAwara) February 9, 2024

स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले यूजर न ही फोटो अपलोड कर सके और न ही इस एप का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों को फोटो या संदेश भेज सके। देखिए, सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया आ रही हैं।

People turning airplane mode on and off before realising Snapchat server is down. #snapchatdownpic.twitter.com/IQZNtBE4az — Sanskriti (@snskritinaruka) February 9, 2024

बताते चले कि स्नैपचैट डाउन होने के कारण सिर्फ भारत के यूजरों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बल्कि, स्नैपचैट डाउन होने से दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में लाखों यूजर इससे प्रभावित हुए हैं।

Me running to X to find out whether snapchat is down or not.#snapchatdownpic.twitter.com/7YygnajBwz — Sarthak Sehgal (@SarthakSehgal9) February 9, 2024

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, शुक्रवार को दुनिया के अलग अलग 1900 हिस्सों में यूजरों ने बताया है कि उन्हें स्नैपचैट चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, भारत में दोपहर 12 बजे के बाद के करीब यह समस्या पैदा हुई है।

सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।फिलहाल स्नैपचैट को लेकर कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

क्या हो रही हैं समस्याएं

स्नैपचैट डाउन होने की वजह से यूजरों को दूसरों को संदेश भेजने में काफी दिक्कतें आई हैं। यूजर न ही पोस्ट कर पा रहे हैं और न ही मीडिया फाइल्ड देख पा रहे हैं। वहीं कुछ यूजरों का कहना है कि उनका एकाउंट अपने आप लॉगआउट हो गया है।

When your Streaks ends and Snapchat is also Down.#snapchatdownpic.twitter.com/UdwWz4cZld — A D V A I T H (@SankiPagalAwara) February 9, 2024

मालूम हो कि स्नैपचैट डाउन होने की समस्या यह पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले इसी साल में स्नैपचैट डाउन हुआ था।

स्नैपचैट के फायदे क्या हैं

स्नैपचैट आमतौर पर सभी के मोबाइल फोन में होता है। इस एप को फोटो, वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूजर इस एप का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ घंटो चैट करने के लिए करते हैं।

इस एप में खास बात यह है कि यहां आपको चैट रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे के साथ चैट अपने आप डिलीट हो जाती है। यह सब इस एप के माध्यम से हो जाता है। इस एप को अब तक प्ले स्टोर से एक बिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं।

