एलन मस्क के X पर अब यूजर कर सकेंगे वीडियो डाउनलोड, लेकिन जानिए शर्त

नई दिल्ली: एलन मस्क का एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब उपयोगकर्ताओं को क्लिप डाउनलोड करने की अनुमति देगा, हालांकि वीडियो डाउनलोड के लिए क्रिएटर की अनुमति लेनी होगी और यह सुविधा उन्हीं यूजर्स के लिए होगी जिनका उकाउंट वेरिफाइड है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने एक्स ब्लू (पूर्व में ट्विटर ब्लू) की सदस्यता ली होगी, जो कंपनी की $8 प्रति माह की सदस्यता सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को 'सत्यापित' स्थिति (टिक के रूप में) प्रदान करती है, वही इस नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

गुरुवार को 'एक्स' में हुए ताजा बदलाव की घोषणा स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने की। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सत्यापित उपयोगकर्ता अब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं यदि सामग्री निर्माता इसकी अनुमति देता है।" उन्होंने क्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बताई।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कहा, जब वीडियो फुल स्क्रीन मोड में हो तो ऊपर दाईं ओर '...' टैप करें। हम जल्द ही किसी वीडियो को टैप और होल्ड करके इसकी अनुमति देंगे, जैसे आप कोई तस्वीर डाउनलोड करते हैं।

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI