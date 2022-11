एलन मस्क का नया फरमान- ट्विटर पर पैरोडी खातों को ना सिर्फ बायो बल्कि नाम में भी लिखना होगा 'पैरोडी', कइयों के ब्लूटिक हटाए जाएंगे

Highlights अब से पैरोडी खातों को अपने नाम में भी पैरोडी लिखना होगा। मस्क ने कहा कि लोगों को अधिक स्पष्ट हो कि ये पैरोडी अकाउंट है।

वाशिंगटनः ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने शुक्रवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को लेकर एक और बदलाव के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित किया। उन्होंने कहा कि अब से पैरोडी खातों को अपने नाम में भी पैरोडी लिखना होगा। टेस्ला कंपनी के प्रमुख और ट्विटर के मालिक एलन ने शुक्रवार को अपने ताजा ट्वीट में इसकी जानकारी दी।

एलन ने कहा कि पैरोडी खातों को ना सिर्फ अपने बायो में पैरोडी लिखना अनिवार्य होगा बल्कि अब उनको नाम में भी पैरोडी लिखना होगा। एलन ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अधिक स्पष्ट हो कि ये पैरोडी अकाउंट है। मस्क ने कहा कि असल में लोगों को बरगलाना ठीक नहीं है।

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio