Watch: कार चला रहे बिल्डर के बेटे ने 2 लोगों को मारी टक्कर, लोगों का फूटा गुस्सा ; कर दी जमकर धुनाई

Viral Video: पुणे शहर की सड़कों का एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधी रात को एक खतरनाक दुर्घटना घटी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। घटना का आरोपी ब्रह्मा रियल्टी के विशाल अग्रवाल के बेटे वेदांत अग्रवाल को बताया जा रहा है जिसने अपनी तेज रफ्तार कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

#WATCH | #Pune: Son of Builder Kills Two With Speeding Porsche In Kalyani Nagar#PuneNews#Maharashtrapic.twitter.com/ox8dpgR4pw