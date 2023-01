ChatGPT ने पास किया यूएस मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम, एलन मस्क ने कही ये बात...

Highlights ChatGPT ने पास किया यूएस मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम एलन मस्क ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया जीमेल के निर्माता पॉल बुचेट ने कहा AI गूगल सर्च को जल्द करेगा रिप्लेस

नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस चैटबॉट ChatGPT पिछले साल लॉन्च होने के बाद से खबरों में बना हुआ है।अब ChatGPT ने अमेरिका का कठिन मेडिकल एग्जाम पास कर सबको चौंका दिया है। प्री-प्रिंट अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ChatGPT की क्षमताओं की सीमा का पता लगाया। उन्होंने कहा कि ChatGPT ने सबसे कठिन परीक्षओं में से एक, यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा (USMILE) में 50 प्रतिशत से अधिक हासिल किया।

USMILE एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो मेडिकल स्टूडेंट्स की नॉलेज और स्किल्स की जांच करता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद अमेरिका में डॉक्टर्स को प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलता है । USMLE टेस्ट को तीन हिस्सों में बांटा गया है- पार्ट 1, पार्ट 2 क्लीनिकल नॉलेज और पार्ट 3 क्लीनिकल स्किल्स। सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स पार्ट 1 की तैयारी करने में आमतौर पर सैकड़ों घंटे खर्च करते हैं, जबकि पार्ट 3 आमतौर पर मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट्स द्वारा लिया जाता है।

यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास करने वाले ChatGPT पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और लिखा कि,'मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

“Our findings can be organized into two major themes: (1) the rising accuracy of ChatGPT, which approaches or exceeds the passing threshold for USMLE; and (2) the potential for this AI to generate novel insights," the researchers wrote. Read more: https://t.co/PeV9WcTwpK

AI रिसर्च कंपनी ओपन एआई ने ChatGPT बनाया है। AI टूल वेबसाइट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति चैटबॉट से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकता है और तुरंत ही जवाब पा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में, ChatGPT ने दिखाया कि यह क्या करने में सक्षम है। टूल ने कठिन निबंध लिखे, कविता और चुटकुले लिखे हैं और अब तो मैडिकल टेस्ट भी पास कर लिया है। ChatGPT के तेज जवाबों को देखते हुए ऐसी आशंकाएं भी हैं कि AI कुछ मानवीय नौकरियां भी ले सकता है।

2 दिसंबर 2022 को जीमेल के निर्माता पॉल बुचेट (Paul Buchheit) ने AI की काम करने की स्पीड को देखते हुए ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अगले दो सालों में सर्च इंजन दिग्गज गूगल को खत्म कर सकता है। गूगल का सबसे प्रॉफिट वाला एप्लिकेशन जो कि गूगल सर्च (Google Search) है, इसे जल्द ही Open AI का टूल रिप्लेस कर सकता है. क्योंकि गूगल से सर्च करने पर लिंक आती हैं पर वहीं AI सीधे परेशानी का समाधान देता है ।

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj