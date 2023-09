Ganesh Chaturthi 2023: इस गणेशोत्सव के दौरान जरूर देखने जाएं ये 6 गणपति पंडाल, देखें तस्वीरें और वीडियो

Highlights भगवान गणेश को 108 विभिन्न नामों से जाना जाता है और उन्हें सभी विपत्तियों से मनुष्यों का रक्षक (विघ्नहर्ता) माना जाता है। भारत में गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्सव के दौरान भारत के कुछ शहर और कस्बे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

मुंबई: भारत में गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह खुशी का अवसर देश की कई जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। यह पूरे भारत में हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं, के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

भगवान गणेश को 108 विभिन्न नामों से जाना जाता है और उन्हें सभी विपत्तियों से मनुष्यों का रक्षक (विघ्नहर्ता) माना जाता है। इसीलिए हिंदू दिन का कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। उत्सव के दौरान भारत के कुछ शहर और कस्बे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

#WATCH | Maharashtra | 'Richest' Ganpati of Mumbai - by GSB Seva Mandal - installed for the festival of #GaneshChaturthi.



The idol has been adorned with 69 kg of gold and 336 kg of silver this year. pic.twitter.com/hR07MGtNO6