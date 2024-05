Lok Sabha Elections 2024: "भाजपा में राजपूतों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है", करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल अमू ने इन आरोपों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 10, 2024 09:16 AM

हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता और करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल अमू ने यह आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि भाजपा में राजपूतों के साथ भेदभाव हो रहा है।