Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में केवल 'अडानी' जैसे लोगों के लिए काम किया है", राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में केवल अडानी जैसे लोगों के लिए काम किया है मोदीजी ने देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे सब कुछ अडानी को दे दिया राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम गरीबों के बीच पैसा बांटेंगे

हैदराबाद:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में उद्योगपति गौतम अडानी को देश के तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों के साथ-साथ कई रक्षा अनुबंधों को दिया है।

इसके साथ राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है तो वो "गरीबों के बीच पैसा बांटेंगे।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राहुल गांधी ने तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में एक चुनावी रैली में कहा, “नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में केवल अडानी जैसे लोगों के लिए काम किया। मोदीजी ने देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, रक्षा उद्योग सब कुछ अडानी को दे दिया।''

राहुल गांधी की यह टिप्पणी तब आई है, जब एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में आयोजित एक चुनावी रैली में पूछा था कि राहुल गांधी ने अपने जुबानी हमलों में अडानी और अंबानी को "गाली देना" क्यों बंद कर दिया, क्या मुंह बंद रखने के लिए उनकी पार्टी को बदले में उनसे "माल" (पैसा) मिल है।

हालांकि पीएम मोदी के इन आरोपों पर कुछ ही घंटों में पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने मोदी को सीबीआई या ईडी से जांच शुरू करने की चुनौती दी, ताकि यह पता लगा सके कि क्या अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को काला धन भेजा है।

राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को पीएम मोदी के खिलाफ अपने हमले को जारी रखते हुए आरोप लगाया कि देश की लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति 22 अरबपतियों के हाथों में चली गई है। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो हम देश में गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना पर काम करेंगे। हम गरीबों की सूची तैयार करेंगे और हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में एक लाख रुपये जमा कराएंगे। इतने दिनों में मोदीजी ने देश की संपत्ति को कॉरपोरेट्स के बीच बांटा है, अब हम गरीबों के बीच पैसा बांटेंगे।”

उन्होंने अपना इस आरोप को भी दोहराया कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटे तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा, “भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है जबकि कांग्रेस इसे 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना चाहती है। मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का निजीकरण कर रही है। भाजपा का इरादा हर चीज का निजीकरण करना और आरक्षण खत्म करना है।"

