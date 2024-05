मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल, कहा- "पाकिस्तान का सम्मान करें नहीं तो वो भारत पर परमाणु बम गिरा देंगे"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 10, 2024 10:01 AM

Next

मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सरकार चाहे तो पाकिस्तान से सख्ती से बात कर सकती है, लेकिन अगर वह पड़ोसी देश का सम्मान नहीं करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।