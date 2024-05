Char Dham Yatra 2024: अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी ने पत्नी संग किए दर्शन

Highlights चार धाम यात्रा या तीर्थयात्रा, चार पवित्र स्थलों की यात्रा है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हिंदी में 'चर' का अर्थ चार है और 'धाम' धार्मिक स्थलों को संदर्भित करता है। उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कुछ भक्त दो धाम यात्रा या दो मंदिरों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा भी करते हैं।

रुद्रप्रयाग: देश के सबसे पुराने और सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए। चरम शीतकाल सहित छह महीने के अंतराल के बाद अनुष्ठानों और भजन-कीर्तन के बाद कपाट खोले गए। जैसे ही श्लोकों (भजन) के लिए कपाट खोले गए, समारोह के लिए एकत्र हुए भक्तों की भीड़ के बीच से 'हर हर महादेव' के नारे गूंजने लगे।

#WATCH | Rudraprayag: After the opening of the doors of Shri Kedarnath Dham temple, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "Devotees and pilgrims keep waiting for this Yatra. That holy day arrived day and the doors opened. Devotees have arrived here in large numbers. All… pic.twitter.com/dC50GyXSTC — ANI (@ANI) May 10, 2024

कपाट खुलने से पहले भगवान शिव के निवास को 40 क्विंटल पंखुड़ियों से सजाया गया था। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक केदारनाथ छह महीने तक खुला रहने के दौरान देश भर और विदेशों से अनगिनत भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे भगवान के दर्शन या दर्शन के लिए खोल दिए गए।

#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand: Huge crowd of devotees from all over the country gather at Shri Kedarnath Dham as the temple portal opens on the occasion of Akshaya Tritiya. pic.twitter.com/q6eUbCjrLZ — ANI (@ANI) May 10, 2024

जिस समय मंदिर के दरवाजे भगवान शिव की महिमा के श्लोकों और मंत्रों के साथ खोले गए, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मौजूद थे। एक्स पर एक पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पृष्ठभूमि में बज रहे एक गाने के साथ केदारनाथ मंदिर की एक वीडियो क्लिप पोस्ट की और अपने पोस्ट को एक कैप्शन के साथ टैग किया, जिसमें लिखा था, "जय श्री केदार।"

#WATCH | Rudraprayag: On the opening of the doors of Shri Kedarnath Dham temple, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I welcome all the devotees. I pray to god that you all have a happy journey and your wishes be fulfilled... you all are welcome." pic.twitter.com/JsmXu1wpqt — ANI (@ANI) May 10, 2024

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुक्रवार को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। जैसे ही श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले, ऊपर से उड़ रहे हेलीकॉप्टरों ने मंदिर पर पुष्पवर्षा की। ऊंचाई पर स्थित मंदिर हर साल छह महीने के लिए बंद रहते हैं, गर्मियों में (अप्रैल या मई) खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत (अक्टूबर या नवंबर) में बंद हो जाते हैं।

#WATCH | Rudraprayag | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami present for the darshan at the time of opening of Shri Kedarnath Dham temple doors. https://t.co/uneEJwSW4mpic.twitter.com/pkhaWY01rg — ANI (@ANI) May 10, 2024

इससे पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने तीसरे पड़ाव गौरीकुंड स्थित गौरामाई मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। 6 मई को देवडोली अपने प्रवास के लिए श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंची और अगले दिन 7 मई को अपने दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह यात्रा आम तौर पर अप्रैल-मई से अक्टूबर-नवंबर तक होती है।

#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand: Flowers being showered from helicopters as the doors of Shri Kedarnath Dham open for the devotees. pic.twitter.com/i89QN34DmG — ANI (@ANI) May 10, 2024

ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए। इसलिए, तीर्थयात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। यात्रा सड़क या हवाई मार्ग से पूरी की जा सकती है (हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं)।

Rudraprayag | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami and his wife, Geeta Dhami, offer prayers, as the doors of Shri Kedarnath Dham open for the devotees. pic.twitter.com/pRRcOFWksA — ANI (@ANI) May 10, 2024

उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कुछ भक्त दो धाम यात्रा या दो मंदिरों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा भी करते हैं। चार धाम यात्रा या तीर्थयात्रा, चार पवित्र स्थलों की यात्रा है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हिंदी में 'चर' का अर्थ चार है और 'धाम' धार्मिक स्थलों को संदर्भित करता है।

