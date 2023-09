Happy Ganesh Chaturthi 2023: मुंबई में इन पंडालों की धूम, यहां पर जाकर करें दर्शन, देखें तस्वीरें और वीडियो

Highlights गणेश चतुर्थी को भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेशोत्सव 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मंगलवार को शुरू हो गया।

मुंबईः गणेश चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो पूरे भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लालबागचा राजा या 'लालबाग के राजा', पुतलाबाई चॉल में स्थित, मुंबई में एक प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गणेश मूर्ति है। मोदक खाने वाले, लड्डू-प्रिय हाथी देवता गणेश के स्वागत के लिए पूरे महाराष्ट्र के शहरों को सजाया गया है।

#WATCH | Visuals of the 'arti' being performed at Mumbai's Lalbaugcha Raja as part of Ganesh Chaturthi celebrations#LalbaugchaRaja#GaneshChaturthipic.twitter.com/DfPjObD3Li — ANI (@ANI) September 19, 2023

हर साल गणेश चतुर्थी को भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वह ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इस साल गणेशोत्सव 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मंगलवार को शुरू हो गया।

Thanks @CNTIndia for featuring the Ganesh Festival Walks we do with @WesternRouteshttps://t.co/LbxInO8aan — Jayesh Paranjape (@jayeshparanjape) September 15, 2023

#WATCH | Visuals of Ganesh Chaturthi celebrations at Mumbai's Lalbaugcha Raja. pic.twitter.com/g28JDUhHXB — ANI (@ANI) September 19, 2023

गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुए इस उत्सव के तहत पूरे राज्य में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की मूर्तियां घरों और पंडालों में स्थापित की गई हैं। राज्य में इस सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत 1890 के दशक में तब हुई थी जब राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक और अन्य लोगों ने आम जनता को संगठित करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया।

#WATCH | Maharashtra: A group of people from Thailand install lord Ganesh's idol and sing aarti, in Mumbai on the occasion of Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/Ej7Tc9E3e6 — ANI (@ANI) September 19, 2023

मुंबई और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में गणेश मंडल भगवान श्री गणेश की विशाल मूर्तियों को ढोल-ताशा की थाप के साथ शोभायात्रा निकालकर अपने पूजा पंडालों में ले गए। राज्य में ज्यादातर लोग अपने-अपने घरों में भगवान श्री गणेश की मूर्तियां सोमवार की रात या मंगलवार की सुबह 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के साथ लेकर आए।

Visuals from Mumbai's Lalbaugcha Raja where Ganesh Chaturthi celebrations continue for the second day. pic.twitter.com/mEqaFugKxV — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2023

मुंबई में लोगों ने अपने घरों और पंडालों में चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण से लेकर अयोध्या के राम मंदिर समेत कई विषयों पर आधारित सजावट की, जिनमें भगवान श्री गणेश की विभिन्न आकृतियों और आकारों की मूर्तियां स्थापित की गईं। भव्य तरीके से सजाए जाने के कारण मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल के 'महागणपति' हमेशा शहर में चर्चा का विषय बने रहते हैं।

जीएसबी सेवा मंडल ने इस बार भगवान गणेश की मूर्ति को 66.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, 295 किलोग्राम से अधिक चांदी के साथ ही अन्य कीमती सामान से सजाया है। मुंबई के किंग सर्किल में स्थित जीएसबी सेवा मंडल के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोगों के चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं।

"Experience the Divine Blessings of Lalbaugcha Raja - A Celebration of Faith and Unity"



The Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal is a popular Ganesh pandal located in the Lalbaug area of Mumbai, India. The pandal is known for its grandeur and attracts millions of… pic.twitter.com/Xdp7bKW3fB — Ashish Prajapati🇮🇳 (@Aash_prajapati) September 19, 2023

इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध गणेश मंडल चिंचपोकली, गणेश गली और तेजुकाया में हैं। इनके अलावा लोगों को गिरगांव के खेतवाड़ी इलाके में शहर के सबसे ऊंचे 45 फुट के गणेश भी देखने को मिलेंगे। बीएमसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्र सरकार की स्वच्छता प्रतियोगिता 'इंडियन क्लीननेस लीग 2.0' के एक भाग के रूप में रविवार को मुंबई में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

Ganesh Chaturthi 2023: WHOPPING Rs 316 cr insurance for the richest Ganapati Pandal in Mumbai | Details#GaneshChaturthi#Ganapati#GanpatiBappaMoryahttps://t.co/vwy3lr1xAS — ET NOW (@ETNOWlive) September 18, 2023

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गणेश उत्सव के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा के लिए 13,750 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 11,726 सिपाही, उपनिरीक्षक से लेकर सहायक आयुक्त स्तर तक के 2,024 अधिकारी और 15 उपायुक्त शामिल हैं।

Ganesh Chaturthi 2023: WHOPPING Rs 316 cr insurance for the richest Ganapati Pandal in Mumbai | Details#GaneshChaturthi#Ganapati#GanpatiBappaMoryahttps://t.co/vwy3lr1xAS — ET NOW (@ETNOWlive) September 18, 2023

Mumbai’s wealthiest Ganesh pandal showcases idol with 36 kg silver and 250 gm gold https://t.co/xjV5yz2XNi via @palpalnewshub — Palpalnewshub (@palpalnewshub) September 18, 2023

मुंबई में सुबह-सुबह ही कई प्रसिद्ध गणेश पंडालों में मूर्तियां स्थापित की गयीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध लालबागचा राजा भी शामिल हैं जबकि कई मूर्तियों को शोभायात्रा के साथ कार्यशालाओं से पंडालों तक ले जाया गया।

Mumbai's GSB Seva Mandal secures a record ₹360 crore insurance policy for Ganesh Chaturthi.#GaneshChaturthihttps://t.co/Jq56eEtgAA — editorji (@editorji) September 18, 2023

Web Title: Happy Ganesh Chaturthi 2023 pandal hop heritage tours in Mumbai visit during Ganesh Chaturthi multi Vinayaka Chaturthi Wishes Messages Ganesh Utsav see pics video