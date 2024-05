अक्षय तृतीया 2024: सोना खरीदने की पहले जाने यह बातें, शुभ अवसर, तिथि, समय और ऑफर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 10, 2024 11:07 AM

Akshaya Tritiya 2024: विशेष भावना और समर्पण भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और दान, खरीदारी आदि कार्यों का निर्वाह करता है, उसे अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं।

