Dharmendra Dies: धर्मेंद्र की वो 6 फिल्में, जिन्हें बार-बार देखने का करता है मन; बॉक्स ऑफिस पर रही सुपरहिस्ट फिल्म

4- 'चुपके चुपके'- ऋषिकेश मुखर्जी की 1975 की कॉमेडी फ़िल्म 'चुपके चुपके' में धर्मेंद्र की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाई गई थी। प्रोफ़ेसर परिमल त्रिपाठी का रोल करते हुए, जो ड्राइवर बनने का नाटक करते हैं, उन्होंने हर सीन में बच्चन जैसा कमाल किया। फ़िल्म ने धर्मेंद्र का एक ऐसा हल्का-फुल्का पहलू दिखाया जो दर्शकों ने पहले ज़्यादा नहीं देखा था, जिससे यह साबित होता है कि वह सिर्फ़ एक्शन से कहीं ज़्यादा थे। फ़िल्म में जया बच्चन भी थीं।