Dharmendra Dies: धर्मेंद्र की वो 6 फिल्में, जिन्हें बार-बार देखने का करता है मन; बॉक्स ऑफिस पर रही सुपरहिस्ट फिल्म

By अंजली चौहान | Updated: November 24, 2025 14:55 IST2025-11-24T14:48:15+5:302025-11-24T14:55:04+5:30

Next
Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर को निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। 89 साल के एक्टर धर्मेंद्र उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे। मेगास्टार ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और एक्शन, कॉमेडी और रोमांस में अपने हुनर ​​के लिए मशहूर थे। | dharmendra-passes-away-baolaivauda-kae-daigagaja-abhainaetaa-dharamaendara-kaa-saomavaara-24-navanbara-kao-naidhana-hao-gayaa-haai-phailamamaekara-karana-jaauhara-nae-saosala-maidaiyaa-paosata-kae-jaraie-isakai-pausatai-kai-haai-89-saala-kae-ekatara | Latest bollywood Photos at Lokmatnews.in

Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर को निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। 89 साल के एक्टर धर्मेंद्र उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे। मेगास्टार ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और एक्शन, कॉमेडी और रोमांस में अपने हुनर ​​के लिए मशहूर थे।

1973 में, उन्होंने आठ हिट फिल्में दीं, जो आज भी एक रिकॉर्ड है! यहां उनकी कुछ क्लासिक फिल्में हैं जो उनकी हमेशा रहने वाली अपील को दिखाती हैं।

1- 'शोले' - रमेश सिप्पी की 1975 की एक्शन फिल्म शोले ने भारतीय सिनेमा में क्रांति ला दी। धर्मेंद्र ने वीरू का रोल किया, जो बसंती (हेमा मालिनी) के साथ अपने सीन में सख्त लेकिन कमजोर था। जय (अमिताभ बच्चन) के साथ उनकी शानदार पार्टनरशिप ने हमें बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक दी। यह फिल्म पांच साल से ज़्यादा समय तक थिएटर में चली, जिससे धर्मेंद्र पूरे भारत में घर-घर में मशहूर हो गए।

2- 'द बर्निंग ट्रेन' - धर्मेंद्र सिर्फ़ एक फ़िल्म को अपने कंधों पर उठाने वाले नहीं थे; उन्होंने कई को-स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी उतनी ही चमक बिखेरी। ज़बरदस्त थ्रिलर 'द बर्निंग ट्रेन' में, उन्होंने विनोद खन्ना, मालिनी, जीतेंद्र, परवीन बाबी और नीतू सिंह जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी। रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है।

3- 'धरम वीर'- 1977 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म, 'धरम वीर' में हिट होने के सारे गुण थे: एक भरोसेमंद टीम, चार्टबस्टर म्यूज़िक, और एक सफल डायरेक्टर जो मसाला फ़िल्मों के लिए जाने जाते थे। धर्मेंद्र ने इस मनमोहन देसाई एक्शन-ड्रामा में प्राण, जीतेंद्र, सिंह और रंजीत के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें युवा बॉबी देओल भी थे।

4- 'चुपके चुपके'- ऋषिकेश मुखर्जी की 1975 की कॉमेडी फ़िल्म 'चुपके चुपके' में धर्मेंद्र की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाई गई थी। प्रोफ़ेसर परिमल त्रिपाठी का रोल करते हुए, जो ड्राइवर बनने का नाटक करते हैं, उन्होंने हर सीन में बच्चन जैसा कमाल किया। फ़िल्म ने धर्मेंद्र का एक ऐसा हल्का-फुल्का पहलू दिखाया जो दर्शकों ने पहले ज़्यादा नहीं देखा था, जिससे यह साबित होता है कि वह सिर्फ़ एक्शन से कहीं ज़्यादा थे। फ़िल्म में जया बच्चन भी थीं। | 4-caupakae-caupakae-rsaikaesa-maukharajai-kai-1975-kai-kaomaedai-phailama-caupakae-caupakae-maen-dharamaendara-kai-jabaradasata-kaomaika-taaimainga-daikhaai-gai-thai-paraophaesara-paraimala-taraipaathai-kaa-raola-karatae-haue-jao-daraaivara-bananae-kaa | Latest bollywood Photos at Lokmatnews.in

4- 'चुपके चुपके'- ऋषिकेश मुखर्जी की 1975 की कॉमेडी फ़िल्म 'चुपके चुपके' में धर्मेंद्र की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग दिखाई गई थी। प्रोफ़ेसर परिमल त्रिपाठी का रोल करते हुए, जो ड्राइवर बनने का नाटक करते हैं, उन्होंने हर सीन में बच्चन जैसा कमाल किया। फ़िल्म ने धर्मेंद्र का एक ऐसा हल्का-फुल्का पहलू दिखाया जो दर्शकों ने पहले ज़्यादा नहीं देखा था, जिससे यह साबित होता है कि वह सिर्फ़ एक्शन से कहीं ज़्यादा थे। फ़िल्म में जया बच्चन भी थीं।

5- 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'- रणवीर सिंह और आलिया भट्ट भले ही करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लीड रोल में थे, लेकिन शबाना आज़मी के साथ धर्मेंद्र की ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने शो चुरा लिया। धर्मेंद्र, जया के साथ, रोल कर रहे थे, जो जामिनी चटर्जी (आज़मी) से प्यार करते थे। इन लेजेंड्स के मिलन ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी और यह सीन काफी हिट हुआ था।

6- 'गुड्डी'- गुड्डी, जिसने जया को स्टारडम दिलाया, उसमें धर्मेंद्र ने खुद का रोल किया था। मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस क्लासिक कॉमेडी-ड्रामा में जया ने एक टीनेजर का रोल किया था जो एक मूवी स्टार को पसंद करती थी। जया और धर्मेंद्र की शानदार परफॉर्मेंस ने स्क्रिप्ट में जान डाल दी। यह मुखर्जी की सच्ची क्लासिक फिल्म थी, जिसमें विनोद और राजेश खन्ना के साथ कई दूसरे स्टार्स ने कैमियो किया था।

टॅग्स :धर्मेंद्रबॉलीवुड हीरोहिन्दी सिनेमा समाचारDharmendraBollywood Herobollywood news