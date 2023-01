डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा- जांच के लिए तैयार हूं

Highlights सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी मिलने पर विनेश ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। सिंह 2011 से डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष हैं और फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार चुने गए।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को कहा कि मेरे खिलाफ पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, यौन उत्पीड़न का एक भी मामला साबित होने पर मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं सीबीआई या पुलिस द्वारा जांच के लिए तैयार हूं।

सिंह ने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। जान से मारने की धमकी मिलने पर विनेश ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। बता दें कि विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में बुधवार को रोते हुए आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं।

Sexual harassment is a big allegation. How can I take action when my own name has been dragged into this? I am ready for an investigation: Brijbhushan Sharan Singh, President, Wrestling Federation of India (WFI) pic.twitter.com/m5EntTcwW4