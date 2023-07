World Shooting Para Games: पैरा निशानेबाज खंडेलवाल और निहाल ने किया कमाल, विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण और रजत पर कब्जा, खेल रत्न विजेता मनीष का रिकॉर्ड तोड़ा

Highlights खेल रत्न विजेता मनीष नारवाल का रिकॉर्ड तोड़ा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। फ्रांसिस रुबीना और राहुल जाखड़ भी आठ खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचे थे।

World Shooting Para Games: भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने सोमवार को यहां विश्व निशानेबाजी पैरा खेल (डब्ल्यूएसपीएस) विश्व कप में पी4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 वर्ग में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता।

सोलह वर्षीय रुद्रांश ने इस प्रतियोगिता में फाइनल में 231.1 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जबकि निहाल 222.2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रुद्रांश ने खेल रत्न विजेता मनीष नारवाल का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

#Osijek2023 WSPS World Cup update 🇭🇷👏 🥳 Gold Medal🏅 with World Record effort in P4 - Mixed 50m Pistol SH1 Individual by Rudransh Khandelwal with a score of 231.1. Team Gold in P4 🏅 - Nihal Singh, Rahul Jakhar & Khandelwal Silver 🥈- Nihal - P4 Individual #ShootingParaSport pic.twitter.com/u48eiowMyv

निहाल क्वालिफिकेशन दौर में 536 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे थे जबकि रुद्रांश 529 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर थे। इन दोनों के अलावा भारत के दो अन्य निशानेबाज फ्रांसिस रुबीना और राहुल जाखड़ भी आठ खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचे थे।

रुबीना 158.5 अंक लेकर पांचवें जबकि जाखड़ 142 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। इस बीच आर3 मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1 स्पर्धा में तोक्यो ओलंपिक में भारत की पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखारा 168 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहीं।

A fantastic achievement by the 16-year-old Rudransh Khandelwal, who clinched his first International Gold in his second #WorldCup.



He broke the record of #Paralympic champion #ManishNarwal. We are proud of you 👏👏 @ShootingPara l @19thAGofficial l @Media_SAI l @IndiaSportspic.twitter.com/3Jivhz3ijR