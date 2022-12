Women's Nations Cup 2022: भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में, स्पेन से टक्कर, गोलकीपर पूनिया ने किया कमाल

Highlights भारतीय टीम एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप में बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को हराया था। दुनिया की आठवें नंबर की टीम भारत पूल बी में तीनों मैच जीत चुकी है। चिली को 3-1 से हराने के बाद जापान को 2-1 से मात दी थी।

Women's Nations Cup 2022: कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया के शानदार प्रदर्शन से भारत ने एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप में शुक्रवार को आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना स्पेन से होगा। मैच में नियमित समय तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थी।

भारत की तरफ से उदिता ने 45वें मिनट में बराबरी का गोल किया था। इससे पहले आयरलैंड को नाओमी कैरोल ने 13वें मिनट में बढ़त दिलाई थी। शूटआउट में भारत की तरफ से लालरेमसियामी और सोनिका ने गोल किए जबकि आयरलैंड की तरफ से हन्ना मैक्लॉघलिन ने गोल दागा।

Indian Hockey team to take on Ireland at FIH Women's Nations Cup at Valencia in Spain today.@TheHockeyIndia 🇮🇳pic.twitter.com/mbt7GIKKqn