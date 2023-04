Woman Champions League: 72000 घरेलू दर्शकों के सामने चेल्सी को 1-1 से ड्रॉ पर रोककर लगातार तीसरी बार महिला चैंपियंस लीग के फाइनल में बार्सिलोना, इस टीम से मुकाबला

Highlights फाइनल में उसका मुकाबला आर्सेनल या वोल्फ्सबर्ग से होगा। फाइनल तीन जून को नीदरलैंड के आइंडहोवन में खेला जाएगा। 2-1 के कुल योग से जीत हासिल करने में सफल रहा।

Woman Champions League: बार्सिलोना ने कैंप नोउ में 72000 घरेलू दर्शकों के सामने चेल्सी को 1-1 से ड्रॉ पर रोककर लगातार तीसरी बार महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। बार्सिलोना ने शनिवार को लंदन में पहले चरण के सेमीफाइनल में 1-0 से जीत दर्ज की थी और इस तरह से वह 2-1 के कुल योग से जीत हासिल करने में सफल रहा।

We’re going to the UEFA WOMENS CHAMPIONS LEAGUE FINAL!! Visca el Barça!! 💙❤️ https://t.co/8MRL8ilugh

बार्सिलोना पिछले साल फाइनल में लियोन से हार गया था लेकिन इससे पछले साल उसने चेल्सी को हराकर पहली बार महाद्वीपीय खिताब जीता था। इस बार फाइनल में उसका मुकाबला आर्सेनल या वोल्फ्सबर्ग से होगा। फाइनल तीन जून को नीदरलैंड के आइंडहोवन में खेला जाएगा।

Wasn't meant to be for Chelsea tonight.

