विराट कोहली ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखा इमोशनल पोस्ट, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के लिए भावुक पोस्ट साझा किया है। कोहली ने रोनाल्डो के लिए कहा कि कोई भी टाइटल यह नहीं बता सकता कि आपने लोगों पर क्या प्रभाव डाला है।

नई दिल्ली: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2022 से पुर्तगाल के बाहर होने के बाद महान फुटबॉलरों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का संकेत दिया। रोनाल्डो ने पुष्टि नहीं की है कि वो पुर्तगाल के लिए फिर से खेलेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने स्थिति को व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया है। इस बीच विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के लिए भावुक पोस्ट साझा किया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आपने इस खेल में और दुनिया भर के खेल प्रशंसकों के लिए जो कुछ भी किया है, उसे कोई ट्रॉफी या कोई खिताब कुछ भी कम नहीं कर सकता है। कोई भी टाइटल यह नहीं बता सकता कि आपने लोगों पर क्या प्रभाव डाला है और जब हम आपको खेलते हुए देखते हैं तो मैं और दुनिया भर के कई लोग क्या महसूस करते हैं। वो भगवान की ओर से एक उपहार है।"

(2/2) A real blessing to a man who plays his heart out every single time and is the epitome of hard work and dedication and a true inspiration for any sportsperson. You are for me the greatest of all time. 🐐👑 @Cristiano