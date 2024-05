RR vs RCB, Eliminator IPL 2024: फाइनल 26 मई को, आरसीबी बाहर, 24 को आरआर के सामने एसआरएच, कई रिकॉर्ड बने और टूटे, पराग की 'विराट' छलांग

Highlights RR vs RCB, Eliminator IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आठ विकेट पर 172 रन ही बनाने दिए। RR vs RCB, Eliminator IPL 2024: छह विकेट पर 174 रन बनाकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई। RR vs RCB, Eliminator IPL 2024: टॉम कोहलर कैडमोर (20) ने पहले विकेट के लिए 46 रन बनाये।

RR vs RCB, Eliminator IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024, Eliminator) 2024 तीन दिन बाद खत्म हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच गई है। 26 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को चार विकेट से हराकर 24 मई को होने वाले दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई, जिसमें उसकी भिड़ंत चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद से होगी। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजों के शानदार प्रयास से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आठ विकेट पर 172 रन ही बनाने दिए।

फिर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (45 रन) और रियान पराग (36 रन) की पारियों के बाद शिमरोन हेटमायर (26 रन) और रोवमैन पावेल (नाबाद 16 रन) के महत्वपूर्ण योगदान से आईपीएल के 2008 के शुरुआती चरण का खिताब जीतने वाली टीम ने 19 ओवर में छह विकेट पर 174 रन बनाकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई।

राजस्थान रॉयल्स कप्तान ने सबसे अधिक मारी बाजीः (जीत)

शेन वार्नः 31

संजू सैमसनः 31

राहुल द्रविड़ः 18

स्टीव स्मिथः 15।

यशस्वी (30 गेंद, आठ चौके) और टॉम कोहलर कैडमोर (20) ने पहले विकेट के लिए 46 रन बनाये। लॉकी फर्ग्यूसन ने कैडमोर को बोल्ड कर यह साझेदारी तोड़ी। जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन (17 रन) अच्छी लय में दिख रहे थे। पर कैमरन ग्रीन ने 10वें ओवर में जायसवाल की पारी खत्म की। अगले ही ओवर में सैमसन भी कर्ण शर्मा का शिकार होकर पवेलियन लौट गये।

ध्रुव जुरेल आठ रन बनाकर रन आउट हुए। हेटमायर और पराग ने 16वें ओवर में एक एक छक्का लगाया जिससे इस ओवर में 17 रन बने। हेटमायर ने अपनी पारी में 14 गेंद में तीन चौके और एक छक्के लगाया। अंतिम दो ओवर में जीत क लिए 13 रन चाहिए थे। पावेल ने फर्ग्यूसन पर दो चौके जड़कर अपनी टीम की जीत पक्की की। पावेल ने आठ गेंद की नाबाद पारी में दो चौके और एक छक्का जड़ा।

इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ में सबसे ज्यादा हारने वाली टीमः

1-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 16 मैच और 10 हार

2-चेन्नई सुपरकिंग्सः 26 मैच और 9 हार

3- दिल्ली कैपिटल्सः 11 मैच और 9 हार

4- मुंबई इंडियंसः 20 मैच और 7 हार

5- सनराइजर्स हैदराबादः 12 मैच और 7 हार।

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने ट्रेंट बोल्ट (16 रन देकर एक विकेट) की अगुआई में नियमित अंतराल पर विकेट झटककर आरसीबी बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारी नहीं बनाने दी। बोल्ट ने तीन ओवर में छह रन देकर एक विकेट झटक लिये थे। पिछले मैचों में काफी समय से विकट नहीं लेने वाले अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने 19 रन देकर दो विकेट प्राप्त किये।

उन्होंने लगातार गेंदों पर कैमरून ग्रीन (27) और ग्लेन मैक्सवेल (0) के विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की जिसके बाद आवेश खान ने 44 रन देकर तीन विकेट झटके। राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी के अलावा क्षेत्ररक्षकों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें विशेष रूप से रोवमैन पावेल शामिल थे। पावेल ने दो शानदार कैच लपके जिससे आरसीबी की रन गति पर लगाम कसी।

एक आईपीएल सीज़न में आरआर के लिए सर्वाधिक रनः

1ः जोस बटलर (2022)- 863

2ः यशस्वी जयसवाल (2023)- 625

3ः रियान पराग (2024)- 567

4ः अजिंक्य रहाणे (2012)- 560

5ः जोस बटलर (2018)- 548।

पावेल ने पावरप्ले में बोल्ट की गेंदबाजी पर फाफ डुप्लेसी (17 रन) के रूप में शानदार कैच लपका। पावेल डीप मिडविकेट से दौड़कर आये और डाइव करते हुए कैच लपका। बोल्ट ने अपनी स्विंग और लाइन से बल्लेबाजों की रन गति पर लगाम कसे रखी जिससे बल्लेबाजों को रन जुटाने में परेशानी हुई। बोल्ट जहां दबदबा बना रहे थे, वहीं अन्य गेंदबाज उनकी तरह गेंदबाजी नहीं कर सके।

संदीप शर्मा ने अपने दो ओवरों में 25 रन दिये जबकि अवेश ने एक ओवर में 17 रन दिए जिससे आरसीबी ने पावरप्ले में एक विकेट पर 50 रन का स्कोर बना लिया। विराट कोहली लंबी पारी खेलने के लिए बेताब दिख रहे थे, लेकिन युजवेंद्र चहल (43 रन देकर एक विकेट) ने आठवें ओवर में उन्हें स्लॉग स्वीप के ललचाया और उनका विकेट झटक लिया।

एक आईपीएल सीजन में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रनः

1ः यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)- 625

2ः शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)- 616

3ः रियान पराग (आरआर, 2024)- 567

4ः ईशान किशन (एमआई, 2020)- 516

5ः सूर्यकुमार यादव (एमआई, 2018)- 512।

डीप मिडविकेट पर स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक डोनोवन फरेरा ने अपने सिर के ऊपर से एक अच्छा कैच लपका। कैमरन ग्रीन (27) और रजत पाटीदार (34) अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सके। ग्रीन ने धीमी शुरुआत से उबरने के लिए अश्विन पर एक छक्का और एक चौका लगाया। लेकिन 13वें ओवर में गलत टाइमिंग के कारण इस गेंदबाज की गेंद पर पावेल के हाथों कैच आउट हो गये।

एक आईपीएल सीजन में नंबर 4 या उससे नीचे सर्वाधिक रनः

1ः ऋषभ पंत (डीसी, 2018)- 579

2ः रियान पराग (आरआर, 2024)- 567

3ः रोहित शर्मा (एमआई, 2013)- 538

4ः ग्लेन मैक्सवेल (आरसीबी, 2021)- 513

5ः दिनेश कार्तिक (केकेआर, 2018)- 498।

मैक्सवेल का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वह अश्विन का शिकार हुए। पाटीदार अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन आवेश की शॉर्ट गेंद पर रियान पराग को कैच देकर आउट हुए। महिपाल लोमरोर ने 17 गेंद में 32 रन की तेज पारी खेलकर आरसीबी की रन गति बढ़ायी। दिनेश कार्तिक (11) को पगबाधा करार दिया गया लेकिन डीआरएस से इस फैसले को पलट दिया गया। हालांकि रिप्ले से राजस्थान रॉयल्स को यकीन था कि बल्ले और पैड के बीच गैप था लेकिन तीसरे अंपायर को ऐसा नहीं लगा।