Delhi Lok Sabha Election: 7 सीट पर पूरा विश्लेषण, आप-कांग्रेस और भाजपा में जंग, जानिए कौन दे रहा टक्कर

Highlights 25 मई को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर होगा मतदान बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दे रहे हैं टक्कर बीजेपी का दावा तीसरा बार सातों सीट पर करेंगे क्लीन स्विप

Delhi Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 25 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण के तहत दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर भी मतदान होना है। गुरुवार को चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन है। बीते दिनों पहले द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि यहां आए लोगों की संख्या ने बताया है कि दिल्ली का क्या मूड है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभाओं के बीच हवा ने करवट ली है।

वह लगातार दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित कर वोट की अपील कर रहे हैं। यहां बताते चले कि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर बीजेपी आप-कांग्रेस उम्मीदवारों में टक्कर चल रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए आप-कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसलिए इस बार यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी 2014-2019 की तरह 2024 में क्लीन स्विप कर लेगी। हालांकि, बीजेपी को भरोसा है कि उनके उम्मीदवारों के आगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार टिक नहीं पाएंगे। चलिए जानते हैं सभी सात लोकसभा सीटों पर कौन सा उम्मीदवार किसे टक्कर दे रहा है।



मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार

नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को तीसरी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। यहां पर मनोज तिवारी आश्वस्त हैं कि वह आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन, कांग्रेस ने यहां से जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। कन्हैया के मैदान में उतरने से माहौल गर्म हो गया है। कन्हैया की छवि युवाओं में काफी ज्यादा है और युवा नेता के तौर पर लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनकी चुनावी सभाओं में युवा जुट रहे हैं। बीते दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कन्हैया कुमार के लिए चुनावी सभा की। 25 मई को देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जनता किस के पक्ष में वोट करेगी।



उदित राज के सामने योगेंद्र चंदोलिया

उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उदित राज और बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के बीच है। उदित साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर सांसद बने। साल 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला। वह बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में गए। इस बार उन्हें कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, इस सीट पर बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। चंदोलिया इससे पहले दिल्ली में मेयर रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जमीन से जुड़े नेता हैं। यहां पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रही है।

सहीराम पहलवान के सामने रामवीर सिंह बिधूड़ी

जेल से अंतरिम जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली में आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान के पक्ष में चुनावी सभा की। इसके बाद से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर माहौल बदल गया है। जहां कुछ दिन तक बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी की हवा दिख रही थी। वहीं, अब उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पहलवान सहीराम से कड़ा टक्कर मिल रहा है। बीजेपी का इस सीट पर साल 2014-2019 से कब्जा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा। हालांकि, इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लेकिन, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

बांसुरी स्वराज के सामने सोमनाथ भारती

नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मीनाक्षी लेखी ने जीता था। इस बार उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही है। सोमनाथ भारती लगातार नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं बांसुरी स्वराज भी लगातार लोगों के बीच में जाकर अपने लिए जनसमर्थन जुटा रही हैं। बांसुरी के लिए पीएम मोदी ने भी दिल्ली की जनता से वोट मांगे हैं।

हर्ष मल्होत्रा के सामने कुलदीप कुमार

पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के बीच टक्कर है। इस सीट पर मौजूदा सांसद गौतम गंभीर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। वहीं आप ने विधायक कुलदीप को टिकट दिया है। इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच 50-50 की लड़ाई है।

कमलजीत सेहरावत के सामने महाबल मिश्रा

पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सेहरावत और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा मैदान में हैं। महाबल पूर्व में कांग्रेस से दिल्ली में सांसद रहे चुके हैं। लेकिन अब वह आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में वह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन, बीजेपी के प्रवेश साहिब वर्मा से उन्हें 5 लाख से अधिक वोटो से हार का सामना करना पड़ा।

प्रवीण खंडेलवाल के सामने जेपी अग्रवाल

चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। प्रवीण की छवि व्यापारी नेता के तौर पर है। उनकी व्यापार वर्ग से जुड़े लोगों में अच्छी पकड़ है। इनके सामने कांग्रेस के जेपी अग्रवाल है। जेपी को राजनीति का लंबा अनुभव है। हालांकि, बीजेपी उम्मीदवार को अपनी जीत का भरोसा है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का टिकट काटा है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections