सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना केस में की ये बड़ी मांग

Highlights प्रज्वल केस में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये बड़ी मांग पीएम से की इसके साथ ये भी बताया कि अभी तक क्या कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से हुई

सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को एक चिट्ठी लिखी, इसमें उन्होंने अश्लील वीडियो मामला में फरार हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग रखी। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में मुख्य आरोपी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।

22 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा और कहा, "शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना, अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और अपने खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ ही घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके 27 अप्रैल 2024 को देश से भागकर जर्मनी चले गए"।

इस पत्र में लिखा कि कर्नाटक सरकार ने न्याय दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इस केस में जांच कर रही। आरोपी ने जिन भी महिलाओं के साथ गलत किया, उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बताते चले कि हासन सांसद वैसे भी क्रिमिनल चार्ज का सामना कर रहे हैं।

'Obscene videos' case involving JD(S) MP Prajwal Revanna | Karnataka CM Siddaramaiah writes to Prime Minister Narendra Modi, requesting him to cancel the Diplomatic Passport of JD(S) MP Prajwal Revanna "along with prompt and concerted actions to secure his return to India."



The… pic.twitter.com/UUa2tJkOwp