US Open 2022: करियर के आखिरी मैच में हारीं सेरेना विलियम्स, भावुक होकर बहन वीनस का जताया आभार

Highlights सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के तीसरे दौर में अजला तोम्लजानोविक से 7-5, 6-7, 6-1 के अंतर से हार गईं। ये मैच सेरेना के टेनिस करियर का आखिरी मैच था। टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपनी बहन वीनस विलियम्स का आभार जताया।

वॉशिंगटन: मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्सयूएस ओपन के तीसरे दौर में अजला तोम्लजानोविक से 7-5, 6-7, 6-1 के अंतर से हार गईं। ये मैच सेरेना के टेनिस करियर का आखिरी मैच था। ऐसे में इस मैच के साथ उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया। आखिरी मैच खेलने के बाद अश्रुपूर्ण विलियम्स ने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें अपने करियर में सफलता का आनंद लेने में मदद की।

टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपनी बहन वीनस विलियम्स का आभार जताया। ट्विटर पर यूएस ओपन द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में सेरेना ने भावुक होते हुए कहा, "अगर वीनस नहीं होती तो मैं सेरेना विलियम्स नहीं होती। इसके लिए धन्यवाद वीनस। वह एकमात्र कारण हैं जिससे सेरेना विलियम्स कभी अस्तित्व में थीं।" उन्होंने कहा, "हे भगवान, बहुत-बहुत धन्यवाद।"

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "आप लोग आज अद्भुत थे। मैंने कोशिश की, लेकिन अजला थोड़ी बेहतर थीं। थैंक्यू डैडी, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं। थैंक्यू मम्मी। मैं बस उन सब को धन्यवाद देती हूं जो यहां हैं, जो इतने सालों से मेरे साथ हैं। हे भगवान, सचमुच दशकों हो गए। लेकिन यह सब मेरे पेरेंट्स के साथ शुरू हुआ और वे सबकुछ के लायक हैं इसलिए मैं वास्तव में उनकी आभारी हूं। ये खुशी के आंसू हैं, मुझे लगता है।"

बता दें कि सेरेना विलियम्स ने अपने दो दशकों के करियर में कुल 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। यह उपलब्धि उन्हें इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित महिला एकल टेनिस खिलाड़ी बनाती है। उनके 23 प्रमुख खिताबों में सात ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, तीन फ्रेंच ओपन खिताब, सात विंबलडन खिताब और छह यूएस ओपन खिताब शामिल हैं।

