Saudi Pro League 2024: 72 घंटे में 2 हैट्रिक, अल नासर ने आभा को 8-0 से तोड़ा, रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 29 गोल के साथ पहले पायदान पर

Highlights अल नासर की अल ताई पर 5-1 से जीत के दौरान भी हैट्रिक बनाई थी। 29 गोल कर चुके हैं और इस मामले में शीर्ष पर काबिज हैं। शीर्ष पर काबिज अल हिलाल से 12 अंक पीछे है।

Saudi Pro League 2024: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 72 घंटे के अंतराल में अपनी दूसरी हैट्रिक लगाई जिसकी मदद से अल नासर ने सऊदी प्रो लीग में आभा को 8-0 से करारी शिकस्त दी। रोनाल्डो ने पहले हाफ में तीन गोल किए और दो गोल करने में मदद की। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत सऊदी अरब में नौ बार के चैंपियन अल नासर ने बड़ी जीत हासिल की। पुर्तगाल के इस स्टार खिलाड़ी की लीग के वर्तमान सत्र में यह तीसरी हैट्रिक है। उन्होंने शनिवार को अल नासर की अल ताई पर 5-1 से जीत के दौरान भी हैट्रिक बनाई थी।

Proud to support the dreams of a nation hoping to bring a FIFA World Cup to Saudi in 2034 🇸🇦



We’re all #GrowingTogether!#Saudi2034Bidpic.twitter.com/qiuZjZwVhQ