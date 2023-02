KIYG 2022: आर. माधवन के बेटे वेदांत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया कमाल, जीते 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक, अभिनेता ने शेयर की तस्वीरें

Highlights वेदांत माधवन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। आर. माधवन बेटे के इस कारनामे से काफी खुश हैं।

भोपालः अभिनेता आर. माधवन के बेटे और तैराक वेदांत माधवन ने मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कमाल कर दिया है। वेदांत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं।

आर. माधवन बेटे के इस कारनामे से काफी खुश हैं और उन्होंने इस उपलब्धि की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा कि वेदांत का प्रदर्शन देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और वह गर्व महसूस कर रहे हैं।

VERY grateful & humbled by the performances of @fernandes_apeksha ( 6 golds,1 silver,PB $ records)& @VedaantMadhavan (5golds &2 silver).Thank you @ansadxb & Pradeep sir for the unwavering efforts & @ChouhanShivraj & @ianuragthakur for the brilliant #KheloIndiaInMP. So proud pic.twitter.com/ZIz4XAeuwN