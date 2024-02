किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड को करेंगे ज्वाइन, अभी पेरिस की इस टीम का हैं हिस्सा

Highlights फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे 2024-25 के लिए रियल मैड्रिड से खेलेंगे खिलाड़ी ने 288 फुटबॉल मैचों में 241 बार गोल किया है किलियन एम्बाप्पे अभी 25 वर्ष के हैं

नई दिल्ली: फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे सीजन के अंत में पेरिस की सेंट-जर्मेन टीम को छोड़कर रियल मैड्रिड में शामिल होने का फैसला किया है। किलियन एम्बाप्पे पेशे से फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो लीग 1 क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए फारवर्ड के रूप में खेलते हैं और फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले, वह अपनी ड्रिब्लिंग और फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं।

फ्रांसीसी पब्लिकेशन ले पेरिसियन के अनुसार, 25 वर्षीय फुटबॉलर ने 2024-25 अभियान के लिए मैड्रिड में शामिल होने का फैसला किया है। फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी का आगामी गर्मियों में पेरिस संगठन के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है और बार-बार स्पेनिश दिग्गजों के साथ जुड़ने के बाद, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एम्बाप्पे सैंटियागो बर्नब्यू में जाना चाहते हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी तक पूरा हुआ सौदा नहीं है।

BREAKING: Kylian Mbappe has decided to join Real Madrid once his contract with PSG expires this summer, sources confirmed to ESPN. pic.twitter.com/CvmN5Zs5eL