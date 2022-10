इंडियन सुपर लीग 2022ः चार मैच में 10 अंक के साथ नंबर एक पर हैदराबाद एफसी, एफसी गोवा को 1-0 से हराया

Highlights हैदराबाद एफसी के चार मैचों में 10 अंक हैं। एफसी गोवा छह अंक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर है। मुंबई सिटी एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से हराया।

Indian Super League 2022: हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) मैच में एफसी गोवा को 1-0 से शिकस्त दी। इस तरह हैदराबाद की टीम तालिका में फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच गयी है। हैदराबाद के लिये जेवियर सिवेरियो ने 10वें मिनट में गोल किया। हैदराबाद एफसी के चार मैचों में 10 अंक हैं। एफसी गोवा छह अंक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर है।

