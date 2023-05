French Football League: काइलन एमबापे के गोल के बावजूद पीएसजी को लॉरेंट के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा, रिकॉर्ड 11वीं बार फ्रांसीसी लीग का खिताब जीतने की राह मुश्किल!

Highlights एमबापे ने 29वें मिनट में पीएसजी की तरफ से बराबरी का गोल किया। एंजो ली फी ने 15वें मिनट में लॉरेंट को बढ़त दिलाई थी। पीएसजी की यह लगातार तीन जीत के बाद पहली हार है।

French Football League: काइलन एमबापे के गोल के बावजूद पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को लॉरेंट के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी रिकॉर्ड 11वीं बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का खिताब जीतने की राह थोड़ा मुश्किल हो गई है।

FT: Lens 3-1 PSG. Paris Saint-Germain lose their first game of the season. pic.twitter.com/Kkwr1htwOB

पीएसजी को मैच में अधिकतर समय 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा क्योंकि उसके खिलाड़ी अशरफ हकीमी को 20वें मिनट में ही दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण बाहर बैठना पड़ा था। एमबापे ने 29वें मिनट में पीएसजी की तरफ से बराबरी का गोल किया। इससे पहले एंजो ली फी ने 15वें मिनट में लॉरेंट को बढ़त दिलाई थी।

उसकी तरफ से दो अन्य गोल रोमेन फेवरे और बांबा डिए्ंग ने किए। पीएसजी की यह लगातार तीन जीत के बाद पहली हार है। उसके अब 33 मैचों में 75 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर काबिज मार्सिले से केवल पांच अंक आगे है। मार्सिले ने एक अन्य मैच में ऑक्सेरे को 2-1 से पराजित किया।

Tuesday: Beat Real Madrid in the UCL.



Saturday: Lose 3-1 to Nantes in Ligue 1.



PSG, you okay? 🙃 pic.twitter.com/VJk9JVZPvh