France League 2023: मोंटपेलियर के खिलाफ मेस्सी ने किया धमाका, पीएसजी ने 3-1 से दर्ज की जीत, एमबाप्पे पेनल्टी पर दो बार चूकने के बाद चोटिल

Highlights मेस्सी ने मैच के 72वें मिनट में गोलकर पीएसजी की बढ़त को 2-0 कर दिया। फाबियान रुइज ने 55वें मिनट में टीम का खाता खोला था। वॉरेन जैरे-एमरी ने आखिरी लम्हों (90+2 मिनट) में गोल कर टीम की बड़ी जीत सुनिश्चित की।

France League 2023: विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने मोंटपेलियर के खिलाफ पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) की 3-1 से जीत में एक गोल किया जबकि टीम के एक अन्य दिग्गज कीलियन एमबाप्पे पेनल्टी पर दो बार चूकने के बाद चोटिल हो गये।

Lionel Messi scored for PSG in their 3-1 win vs Montpellier.



Messi reached 14 goals in the season for PSG, with nine of them coming in the league. The Argentine made it 2-0 for PSG following a through ball in by Fabian Ruiz. Messi also has 14 assists to go with his 14 goals. pic.twitter.com/tkpq5IU14J