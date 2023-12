FIH Junior World Cup match: फिर से वहीं गलती, स्पेन ने भारत को 3-1 से हराकर कांस्य जीता, भारत फिर से चौथे स्थान पर

Highlights भारत को सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा था। जर्मनी ने 4-1 से हराकर तीसरी बार खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था। भारत ने 2001 में होबर्ट और 2016 में लखनऊ में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था।

FIH Junior World Cup match: फिर से भारतीय टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत को स्पेन ने 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मलेशिया 2023 में तीसरे-चौथे स्थान के मैच में स्पेन के खिलाफ लड़ते हुए भारत कांस्य पदक से चूक गया।

India miss out on bronze as they go down fighting against Spain in the 3rd-4th Place Match at the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023.#HockeyIndia#IndiaKaGame#RisingStars#JWCMalaysia2023pic.twitter.com/uoOdZvAiia — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 16, 2023

Spain takes the Bronze medal by a 3-1 win vs India at the @FIH_Hockey Men's Junior Hockey World Cup!



[📸 @JioCinema ] pic.twitter.com/2z3az8D7dr — RevSportz (@RevSportz) December 16, 2023

FT: Spain 3-1 India



Spain beat India 3-1 to clinch the bronze medal in the Junior Hockey World Cup 🇪🇸🥉#HockeyIndia#JWCMalaysia2023pic.twitter.com/FWFgQeTRyo — Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) December 16, 2023

बारह पेनल्टी कॉर्नर में से एक पर भी गोल नहीं कर पाने का खामियाजा भारत को सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा था। जर्मनी ने 4-1 से हराकर तीसरी बार खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था। भारत ने 2001 में होबर्ट और 2016 में लखनऊ में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। इसके अलावा वह 1997 में इंग्लैंड के मिल्टन कीज में उपविजेता रहा था।

पिछली बार दो साल पहले भुवनेश्वर में उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। इस साल भारत का सामना जर्मनी से पांच बार हुआ है और पांचों बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। पिछली बार जोहोर कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने उसे 6 . 3 से हराया था। भुवनेश्वर में जूनियर विश्व कप 2021 में भी जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को 4 . 2 से शिकस्त दी थी।

Here's the Starting XI for the all important clash against Spain in the FIH Hockey Men's Junior World Cup Malaysia 2023.



📅 5th to 16th December 2023.

🏟️ Kuala Lumpur, Malaysia.

📺 Watch LIVE on Jio Cinema and Sports18 3, Sports18 1 HD and RTM from 3:30 PM IST onwards.… pic.twitter.com/cw0Siu6xEM — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 16, 2023

Web Title: FIH Junior World Cup match IND 1-3 ESP Alvarez scores brace as Spain defeats India to win bronze India miss out bronze fighting against Spain 3rd-4th Place Match Malaysia 2023