FIFA World Cup Qatar 2022: 117 मैच, 52वां अंतरराष्ट्रीय गोल और नंबर एक, हेनरी से आगे निकले गिरोड, फ्रांस को दिलाएंगे लगातार दूसरा विश्व कप खिताब

Highlights फ्रांस को लगातार दूसरा फुटबॉल विश्व कप खिताब दिलाने में मदद करने पर टिकी हैं। गोल के बाद मैं राहत महसूस कर रहा हूं। 117 मैच में 52वां गोल किया।

FIFA World Cup Qatar 2022: राष्ट्रीय टीम की ओर से सर्वाधिक गोल दागने वाला खिलाड़ी बनने के बाद ओलीवियर गिरोड की नजरें फ्रांस को लगातार दूसरा फुटबॉल विश्व कप खिताब दिलाने में मदद करने पर टिकी हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के खिलाफ 3-1 की जीत के दौरान गिरोड ने 52वां अंतरराष्ट्रीय गोल दागकर अपने देश की ओर से सर्वाधिक गोल करने के मामले में थियेरी हेनरी को पीछे छोड़ा।

गिरोड ने कहा, ‘‘मैं यह गोल (पोलैंड के खिलाफ) करने के लिए बेताब था। इस गोल के बाद मैं राहत महसूस कर रहा हूं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम अब इसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इतने सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अब यह हो गया है, यह अच्छी बात है। 117 मैच में 52वां गोल किया।

