FIFA World Cup 2022 Final: 36 साल बाद विश्व चैम्पियन, मेसी का अधूरा सपना आखिरकार पूरा, पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर कहा...

Highlights फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैम्पियन बना। अर्जेंटीना और मेसी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत से खुश हैं। सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।

FIFA World Cup 2022 Final: लियोनेल मेसी का अधूरा सपना आखिरकार पूरा हुआ। अपने कैरियर का आखिरी तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रहे इस महानायक के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैम्पियन बना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अर्जेंटीना को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे रोमांचक मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और मेसी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत से खुश हैं।

Prime Minister Narendra Modi congratulates Argentina on becoming #FIFAWorldCup Champions.



"Millions of Indian fans of Argentina and Messi rejoice in the magnificent victory," tweets PM Modi pic.twitter.com/xzN5Ja6cDc