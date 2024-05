Lok Sabha Election Phase 6th: ऊंगली दिखाओ, रसमलाई खाओ, फ्री में दुकानदार ने क्यों बांटी रसमलाई

Highlights लोकसभा चुनाव में छठे चरण के तहत हुआ मतदान प्रयागराज में मिठाई की दुकान पर लोगों को फ्री में दी गई रसमलाई 1 जून को सातवें चरण के लिए होगा मतदान, 4 को आएंगे परिणाम

lok sabha election phase 6th:लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली-हरियाणा, बिहार सहित अन्य जगहों पर वोटिंग चल रही है। आसमान से बरसती आग के बीच वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं, वोटरों के लिए मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, ठंडा करने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। वहीं, लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा बने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनूठी पहल देखने को मिली।

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | To encourage people to exercise their right to vote, a sweets shop in Civil Lines area is serving 'Rasmalai' free of cost to those who vote pic.twitter.com/cV4dlmlg0p