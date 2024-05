Cannes Film Festival: अभिनेत्री अनसूया सेनगुप्ता ने रचा इतिहास, अभिनय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

Highlights भारतीय अभिनेत्री अनसूया सेनगुप्ता ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रचा अभिनय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी फिल्म द शेमलेस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता

Cannes Film Festival: भारतीय अभिनेत्री अनसूया सेनगुप्ता ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अभिनय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। शुक्रवार (24 मई) को, अभिनेत्री ने प्रतिष्ठित महोत्सव के अन सर्टन रिगार्ड सेगमेंट में फिल्म द शेमलेस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

