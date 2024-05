राजस्थान सरकार ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने पर विचार करेगी, 4 जून के बाद होगा फैसला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 25, 2024 10:42 AM

Next

भाजपा शासित राज्य राजस्थान अपनी ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। राजस्थान से ये खबर तब आई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत 77 वर्गों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, को खत्म कर दिया गया है।