EURO 2024 Final Spain vs England Highlights: जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए चौथी बार चैंपियन स्पेन, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री, यहां देखें किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला...

EURO 2024 Final Spain vs England Highlights: यूरो 2024 फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेन ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए चौथी बार चैंपियन बना। स्पेन के रोड्री बने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रविवार को बर्लिन में ला रोजा में फाइनल मुकाबला खेला गया। स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को यूरो 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया। घुटने की चोट के कारण फाइनल के आधे समय में रोड्री को बदलना पड़ा था। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला। स्पेन ने मेजबान जर्मनी और फ्रांस को भी हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

Nico Williams is the real deal 👏

EURO 2024 Final Spain vs England Highlights: यहां देखें किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला...

यूरो 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीः रोड्री

स्पेन चैंपियनः 1964, 2008, 2012, 2024

टूर्नामेंट का युवा खिलाड़ी: लैमिन यमल

🏆 Young Player of the Tournament: Lamine Yamal

टूर्नामेंट में मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी का एकमात्र गोल अंतिम 16 में जॉर्जिया पर 4-1 की जीत में बराबरी का गोल करना था। रॉड्री अब क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले 80 खेलों में से केवल एक बार हारा है। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने चार प्रीमियर लीग खिताब, चैंपियंस लीग, एक एफए कप, यूईएफए सुपर कप और सिटी के साथ क्लब विश्व कप साथ ही स्पेन के साथ नेशंस लीग जीता है।

These two are a vibe 🕺

जर्मनी के बर्लिन में ओलंपियास्टेडियन में यूरो 2024 फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराने के बाद स्पेन के फारवर्ड लैमिन यमल ने यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बार्सिलोना के विंगर ने यूरोपीय चैंपियनशिप में प्रभावित किया और सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गोल किया। किसी प्रमुख पुरुष टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्कोर करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

यमल ने अपने छोटे से करियर में पहली यूरोपीय चैम्पियनशिप जीतने के बाद कहा कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा (जन्मदिन) उपहार है, यह एक सपना है। 17 साल और एक दिन की उम्र में पुरुष विश्व कप, यूरोपीय चैम्पियनशिप या कोपा अमेरिका फाइनल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

1964, 2008, 2012, 2024.



1964, 2008, 2012, 2024.

The first four-time champions of Europe 🇪🇸

The world is at his feet 🌍

EURO 2024 Final Spain vs England Highlights Spain's Rodri named best player of the tournament beating England 2-1

