English Premier League: पिछले पांच मैचों में पहली जीत, लिवरपूल ने लीड्स को 6-1 से रौंदा, 31 मैचों में 47 अंक लेकर आठवें स्थान पर

Highlights इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में पिछले पांच मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की। मोहम्मद सालाह और डिएगो जोटा ने दो-दो गोल दागे। डार्विन नुनेज ने टीम की तरफ से छठा और अंतिम गोल किया।

English Premier League: लिवरपूल ने लीड्स को 6-1 से करारी शिकस्त देकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में पिछले पांच मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से करारी शिकस्त देने के बाद पिछले छह सप्ताह में प्रीमियर लीग में कोई मैच नहीं जीता था।

The 92nd minute press that impressed 👏 pic.twitter.com/Airpj2qwmp

कोडी जोकपा ने लिवरपूल की तरफ से पहला गोल किया। इसके बाद मोहम्मद सालाह और डिएगो जोटा ने दो-दो गोल दागे। स्थानापन्न खिलाड़ी डार्विन नुनेज ने टीम की तरफ से छठा और अंतिम गोल किया। लिवरपूल ने चार गोल दूसरे हाफ में किए।

लीड्स के लिए एकमात्र गोल दूसरे हाफ के शुरू में लुइस सिनिस्टररा ने किया। लिवरपूल के इस जीत से 31 मैचों में 47 अंक हो गए हैं और वह आठवें स्थान पर बना हुआ है। लीड्स 16वें स्थान पर है। उसके 31 मैचों में 29 अंक हैं।

A sweeping move that started in our own box, completed wonderfully by @MoSalah 👌 pic.twitter.com/EHH0qwYYP9