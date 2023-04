English Premier League: एर्लिंग हैलेंड के नाम अब तक 30 गोल, मैनचेस्टर सिटी ने साउथम्पटन को 4-1 से हराया, 72 अंक के साथ आर्सेनल नंबर एक

Highlights जैक ग्रीलिश और जूलियन अल्वारेज ने दागे। आर्सेनल ने 29 मैच में 72 अंक हैं। दूसरे स्थान पर चल रहे मैनचेस्टर सिटी के इतने ही मैच में 67 अंक हैं।

English Premier League: एर्लिंग हैलेंड के दो गोल से मैनचेस्टर सिटी ने शनिवार को यहां इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल टूर्नामेंट में साउथम्पटन के खिलाफ 4-1 की आसान जीत दर्ज की। सिटी के साथ पहले सत्र में खेल रहे हैलेंड के इन दो गोल के साथ मौजूदा सत्र में 30 गोल हो गए हैं।

