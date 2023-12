भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 21 दिसंबर को होगा इलेक्शन

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को रद्द कर दिया जिससे नए भारतीय कुश्ती महासंघ गवर्निंग बॉडी के चुनाव की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को रद्द कर दिया, जिससे नए भारतीय कुश्ती महासंघ गवर्निंग बॉडी के चुनाव की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा के नेतृत्व में आईओए द्वारा गठित एक तदर्थ पैनल, वर्तमान में डब्ल्यूएफआई की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन कर रहा है, क्योंकि खेल मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृज भूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाले महासंघ को निलंबित कर दिया है।

ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान बृज भूषण द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में दो महीने से अधिक समय तक यहां जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे रहे। चुनाव प्रक्रिया, जो जुलाई में शुरू हुई थी, अदालती मामलों के कारण विलंबित हो गई है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महासंघ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा समय पर नए चुनाव कराने में विफल रहने के कारण डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया गया है।

