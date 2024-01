Australian Open title 2024: मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी

Highlights 22 साल के सिनर पहली बार किसी बड़े टूर फाइनल में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है। दानिल मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

Australian Open title 2024: यानिक सिनर ने दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में दानिल मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। सेमीफाइनल में उलटफेर कर नोवाक जोकोविच के टूर्नामेंट में लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को खत्म करने वाले 22 साल के सिनर पहली बार किसी बड़े टूर फाइनल में खेल रहे थे। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है। अमेरिकी ओपन 2021 के चैम्पियन मेदवेदेव की ग्रैंडस्लैम में छह फाइनल में यह पांचवीं हार है। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के अपने चौथे पांच-सेट तक चले मैच के साथ ग्रैंड स्लैम के ओपन युग में कोर्ट पर सबसे अधिक समय (24 घंटे और 17 मिनट) बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया।

Never, stop, fighting!



My first Grand Slam title, lost for words, forza!!!!!! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/y8R8eJ1VTh