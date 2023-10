Asian Games 2023: कटारिया, इक्का और दीपिका की हैट्रिक, भारत ने हांगकांग को 13-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया

Highlights भारत पूल ए में चार मैचों में 10 अंक लेकर शीर्ष पर है। गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पूल बी के उपविजेता से होगा। हांगकांग के खिलाफ भारत की जीत में स्कोर किया।

Asian Games 2023: भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को हांगझू एशियाई खेलों में आखिरी लीग मैच में हांगकांग को 13-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत ने अपने लीग मैच तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ अजेय रहकर 10 अंक जुटाए। वे अपने पूल ए में तालिका में शीर्ष पर हैं।

वंदना कटारिया (दूसरा, 16वां और 48वां मिनट), दीपिका (4, 52वां और 54वां मिनट), मोनिका (सातवां), दीप ग्रेस एक्का (11वां, 34वां और 42वां मिनट), संगीता कुमारी (27वां और 55वां मिनट) और नवनीत कौर (58वां) ने हांगकांग के खिलाफ भारत की जीत में स्कोर किया। गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पूल बी के उपविजेता से होगा।

🇮🇳 SEMIFINAL BOUND!🏑



Our 🇮🇳 Women's Hockey Team has powered their way into the semifinals after defeating 🇭🇰 by 13-0 in the last league match of the #AsianGames2022 👍



So far, our girls have played 4 league matches (including today) which ended with 3 wins & 1 draw to finish… pic.twitter.com/NfJTGkw0LJ