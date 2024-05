Delhi Lok Sabha Election: वीकेंड पर दिल्ली हाउसफुल, मोदी-राहुल करेंगे चुनावी सभा

Highlights दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की धुआंधार चुनावी सभा होनी है गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित

Delhi Lok Sabha Election: राजधानी दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और इस वीकेंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की धुआंधार चुनावी सभा होनी है। तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी के समर्थन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के घोंडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी क नहीं बल्कि दो चुनावी रैलियों के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी चांदनी चौक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे।



यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी एक साथ कई रैलियां और रोड शो करेंगे। वहीं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली भर में रैलियों का नेतृत्व करेंगे।

केजरीवाल लगातार कर रहे हैं रोड शो

पीएम मोदी और राहुल गांधी की चुनावी सभा से पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा और रोड शो की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल अपने चार उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चार सीटों पर आम आदमी पार्टी और तीन सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।

18 मई को पहली रैली

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी दिल्ली में दो बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली 18 मई को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में और फिर 22 मई को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 20 मई को दक्षिणी दिल्ली में रैली करेंगे। जेपी नड्डा उसी दिन नई दिल्ली क्षेत्र में एक रोड शो करने वाले हैं। नड्डा 21 मई को चांदनी चौक में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं।

