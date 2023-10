Asian Games 2023: भारत के नाम एक और गोल्ड, शूटिंग टीम ने जीता स्वर्ण और रजत पदक

Asian Games 2023:चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एशियाई खेल के 8वें दिन भारत के शूटरों का जलवा बरकरार रहा और भारत के पृथ्वीराज टोंडिमन, जोरावर सिंह संधू और किनान डेरियस चेनाई ने रविवार को हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में पुरुषों की ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

भारतीय टीम ने लीडरबोर्ड पर 361 अंकों के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया। कुवैत ने रजत पदक जीता जबकि चीन ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता।

गौरतलब है कि सभी तीन भारतीयों ने शीर्ष आठ के अंदर क्वालीफिकेशन राउंड पूरा किया लेकिन केवल संधू और कियानन ही आज व्यक्तिगत फाइनल में भाग लेंगे।

