महाराष्ट्र: राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर औरंगजेब की फोटो वाला केक, गर्दन पर चलाया चाकू

मुंबई:महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे ने आज अपना 55वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र राजनीति में उठा औरंगजेब का मुद्दा बड़े ही अनोखे अंदाज में नजर आया।

दरअसल, राज ठाकरे के जन्मदिन पर जो केक लाया गया उस पर औरंगजेब की तस्वीर लगी हुई थी। एमएनएस प्रमुख ने औरंगजेब की फोटो वाला केक काटा जिसकी खास बात ये रही कि उन्होंने औरंगजेब की गर्दन पर चाकू लगाया।

एक ओर जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है उसमें राज ठाकरे द्वारा उसकी तस्वीर का केक काटने की घटना ने इसे एक नया मोड़ दिया है।

गौरतलब है कि एमएनएस प्रमुख के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने ये केक उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था। अब इस केक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

#WATCH | Maharashtra | A cake, depicting Aurangzeb on one side and a loudspeaker on the other, was cut at the residence of MNS chief Raj Thackeray in Mumbai, on his birthday today.



(Video: MNS) pic.twitter.com/g2SLBPSZEu